Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке
Соединенные Штаты начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.
Он не уточнил, идет ли речь о выводе или о сокращении контингента американских войск в Ираке, который насчитывает порядка 2,5 тысячи человек. По словам Остина, сторонам предстоит обсудить «наиболее эффективную эволюцию» международной военной коалиции, которая создавалась под руководством Вашингтона для борьбы с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепартаменте сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии, передает «Радиоточка НСН»
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