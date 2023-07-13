Пентагон заявил о несвоевременности передачи Украине F-16
Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс считает, что время для передачи Украине истребителей F-16 еще не настало, пишет РИА Новости.
По его словам, условия предоставления истребителей Киеву «еще не идеальны». Симс признал, что США отказываются от поставок самолетов из-за мощной системы противовоздушной обороны России.
Советник президента США на национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что Киев получит F-16 от европейских стран. Подробностей и сроков представитель Белого дома не озвучил.
Бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур ранее предупредил, что Россия будет уничтожать обслуживающий персонал F-16, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки
- Пентагон заявил о несвоевременности передачи Украине F-16
- Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки
- Суд отправил под домашний арест взяткодателя по делу Паршина
- Зеленский: Киев готов заключить договоры по гарантиям безопасности
- В Германии раскрыли детали плана НАТО на случай конфликта с Россией
- Baza: вместе с Паршиным задержали гендира ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Моносова
- Число заразившихся корью в Пензенской области выросло до 64
- Шольц отказался идти с Путиным в поход по Альпам
- Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru