Пентагон заявил о несвоевременности передачи Украине F-16

Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс считает, что время для передачи Украине истребителей F-16 еще не настало, пишет РИА Новости.

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По его словам, условия предоставления истребителей Киеву «еще не идеальны». Симс признал, что США отказываются от поставок самолетов из-за мощной системы противовоздушной обороны России.

Советник президента США на национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что Киев получит F-16 от европейских стран. Подробностей и сроков представитель Белого дома не озвучил.

Бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур ранее предупредил, что Россия будет уничтожать обслуживающий персонал F-16, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаПентагонСША

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