Пентагон: Войска США покидают Кабул

Войска США начали покидать аэропорт Кабула, сообщается на сайте Пентагона.

США начали вывод оставшихся военных в Афганистане

Сообщается, что американские военные вывозят оборудование.

Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.


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ТЕГИ:АфганистанАрмияСША
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