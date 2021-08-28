Пентагон: Войска США покидают Кабул
28 августа 202119:00
Войска США начали покидать аэропорт Кабула, сообщается на сайте Пентагона.
Сообщается, что американские военные вывозят оборудование.
Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.
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28 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru