Пентагон: в новый пакет военной помощи Украине вошли 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц
19 мая 202222:15
Пентагон объявил, что в состав вооружения из нового пакета помощи Киеву вошли 36 контрбатарейных радаров и 18 американских гаубиц. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что новая поставка военного оружия будет отправлена на Украину немедленно.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что направит Киеву дополнительный пакет военной помощи. Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru