В Европе в состоянии высокой боеготовности находятся 42 тысячи военных НАТО

НАТО довела до высокой степени боеготовности 42 тысячи военных в Европе. Такие данные привел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс, передает ТАСС.

Среди техники в высокую степень боеготовности введены 120 самолетов, 20 кораблей.

По данным Уолтерса, США предоставили в коллективную оборону более 100 тысяч военных. Он добавил также, что возобновилась подготовка военных Украины. По мнению главнокомандующего, «решимость и единство НАТО никогда еще не были так велики».

