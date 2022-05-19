В Европе в состоянии высокой боеготовности находятся 42 тысячи военных НАТО
НАТО довела до высокой степени боеготовности 42 тысячи военных в Европе. Такие данные привел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс, передает ТАСС.
Среди техники в высокую степень боеготовности введены 120 самолетов, 20 кораблей.
По данным Уолтерса, США предоставили в коллективную оборону более 100 тысяч военных. Он добавил также, что возобновилась подготовка военных Украины. По мнению главнокомандующего, «решимость и единство НАТО никогда еще не были так велики».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- СМИ: Рианна родила первенца-мальчика
- Пентагон: в новый пакет военной помощи Украине вошли 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц
- Абрамченко: Россия продолжит экспорт излишек продовольствия
- В Европе в состоянии высокой боеготовности находятся 42 тысячи военных НАТО
- Медведев пообещал, что Россия выполнит свои обязательства по продовольствию
- В НАТО намерены поддерживать Украину «столько, сколько необходимо»
- Байден заявил о пакете дополнительной помощи Украине
- Финляндия намерена предоставить ответы на требования Турции
- Моравецкий: Шестой пакет санкций ЕС против России примут в урезанном виде
- Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru