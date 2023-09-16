Секретарь СНБО: Украина в ближайшее время получит танки Abrams
Украина в ближайшее время получит от США танки Abrams. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии «Украинскому радио».
«Касаемо поставок самых тяжелых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят», — указал Данилов.
По словам секретаря СНБО, Украине передадут более десяти танков Abrams.
Ранее Politico, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона, сообщила, что Киев в середине сентября получит первую партию Abrams. По данным издания, Украине поставят 10 американских танков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Билайн»: Мошенник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз за девять минут
- Секретарь СНБО: Украина в ближайшее время получит танки Abrams
- ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20%
- Пушков: Украина продолжит курс на евроинтеграцию
- Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников»
- Минобороны: Два дрона уничтожили над Калужской и Тверской областями
- СК возбудил дело после убийства полицейского в погоне в Подмосковье
- Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели самолеты на аэродроме Кневичи
- Трамп заявил, что США нужно спасать от «марксистов, фашистов и коммунистов»
- Российские «Солнцепеки» уничтожили опорники ВСУ в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru