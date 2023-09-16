Секретарь СНБО: Украина в ближайшее время получит танки Abrams

«Касаемо поставок самых тяжелых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят», — указал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украине передадут более десяти танков Abrams.

Ранее Politico, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона, сообщила, что Киев в середине сентября получит первую партию Abrams. По данным издания, Украине поставят 10 американских танков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

