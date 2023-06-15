Пентагон: тыловая поддержка может решить исход боев на Украине

По его словам, одержит верх та сторона, у которой лучше будет организовано тыловое обеспечение.

Глава Пентагона рассказал, что США обеспечивает военнослужащих ВСУ впечатляющим вооружением и возможностью пройти обучение в странах НАТО.

Остин также добавил, что несмотря на то, что ситуация на поле боя может меняться, в Вашингтоне готовы продолжать оказывать поддержку Киеву настолько долго, насколько будет необходимо.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

