Пентагон: тыловая поддержка может решить исход боев на Украине
Тыловая поддержка может определить исход боёв на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе, передает агентство Reuters.
По его словам, одержит верх та сторона, у которой лучше будет организовано тыловое обеспечение.
Глава Пентагона рассказал, что США обеспечивает военнослужащих ВСУ впечатляющим вооружением и возможностью пройти обучение в странах НАТО.
Остин также добавил, что несмотря на то, что ситуация на поле боя может меняться, в Вашингтоне готовы продолжать оказывать поддержку Киеву настолько долго, насколько будет необходимо.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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