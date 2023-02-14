Генерал США считает, что Украина продержится в конфликте дольше России

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что самая большая активность боев замечена в районе Артемовска. Он отметил, что Украина ждет подходящего момента, чтобы повернуть ситуацию на поле боя в свою пользу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не исключают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Артемовска. Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать Киев, передает НСН.

