Генерал США считает, что Украина продержится в конфликте дольше России

Россия не продержится в боевых действиях дольше, чем Украина, поддержка Киева Соединенными Штатами и союзниками также не будет прекращена. Такое заявление сделал глава комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции.

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В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что самая большая активность боев замечена в районе Артемовска. Он отметил, что Украина ждет подходящего момента, чтобы повернуть ситуацию на поле боя в свою пользу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не исключают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Артемовска. Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать Киев, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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