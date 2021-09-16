Пентагон: США расширят военное присутствие в Австралии

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США договорились о расширении военного присутствия страны в Австралии. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден забыл имя премьер-министра Австралии, назвав его «парнем»

Австралийский министр обороны Питер Даттон уточнил, что речь идет, в частности, о ротационном присутствии в стране военных самолетов США.

Ранее стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Инициатива AUUKUS призвана «защищать и отстаивать общие интересы» стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры