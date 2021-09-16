Пентагон: США расширят военное присутствие в Австралии

Австралийский министр обороны Питер Даттон уточнил, что речь идет, в частности, о ротационном присутствии в стране военных самолетов США.

Ранее стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Инициатива AUUKUS призвана «защищать и отстаивать общие интересы» стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

