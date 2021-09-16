Байден забыл имя премьер-министра Австралии, назвав его «парнем»
Американский президент Джо Байден оконфузился, забыв имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, сообщает «РЕН ТВ».
Глава государства назвал его «тем парнем снизу». Это случилось в ходе онлайн-саммита с ним и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. В рамках мероприятия США, Великобритания и Австралия совместно заявили о создании нового военного союза, который должен бросит вызов могуществу КНР.
Байден решил поблагодарить своих коллег и сделал это в своем неподражаемом стиле. «Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр», — сказал глава Белого дома.
Ранее Байден во время брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном»* (*террористическая организация запрещена в России) допустил ряд ошибок.
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