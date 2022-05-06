Пентагон: США обучили более 220 украинских военных стрельбе из гаубиц

Кирби также добавил, что в настоящее время еще более 150 украинцев проходят военную подготовку по стрельбе из американского оружия.

Пресс-секретарь добавил, что 15 военных были обучены использованию трехмерных радаров малой и средней дальности AN/TPQ-64 для использования с системами ПВО для прямого наведения.

Он также сообщил, что 60 украинцев уже прошли обучение по бронетранспортерам M113, еще около 50 военнослужащих проходят подготовку.

Ранее стало известно, что большая часть американских гаубиц, а именно 80 штук, были доставлены на Украину.

