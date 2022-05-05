Пентагон: США почти завершили поставку гаубиц на Украину

Кирби также добавил, что в настоящий момент не видит каких-либо помех для передачи припасов, вооружений и военной техники на Украину.

Он отметил, что поставки вооружения украинской стороне продолжаются бесперебойно каждый день, в том числе сегодня.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции Вашингтон передал Киеву более пять тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов «Javelin».