Пентагон: США почти завершили поставку гаубиц на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поставили Украине уже более 80 гаубиц из общего числа 90. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

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Кирби также добавил, что в настоящий момент не видит каких-либо помех для передачи припасов, вооружений и военной техники на Украину.

Он отметил, что поставки вооружения украинской стороне продолжаются бесперебойно каждый день, в том числе сегодня.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции Вашингтон передал Киеву более пять тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаСШАВооружениеПентагон
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