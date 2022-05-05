Пентагон: США почти завершили поставку гаубиц на Украину
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поставили Украине уже более 80 гаубиц из общего числа 90. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.
Кирби также добавил, что в настоящий момент не видит каких-либо помех для передачи припасов, вооружений и военной техники на Украину.
Он отметил, что поставки вооружения украинской стороне продолжаются бесперебойно каждый день, в том числе сегодня.
Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции Вашингтон передал Киеву более пять тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов «Javelin».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Казахстан вводит запрет на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов на полгода
- Президент Украины пригласил Буша-младшего посетить Киев
- Пентагон: США почти завершили поставку гаубиц на Украину
- Постпред КНР в ООН: поставки вооружения на Украину не принесут мир
- Администрация США утвердила Карин Жан-Пьер на пост нового пресс-секретаря Белого дома
- Гутерриш: необходимо вернуть Россию, Белоруссию и Украину на мировой рынок продовольствия
- Премьер-министр: Венгрия и ЕС не готовы к эмбарго на нефть из РФ
- МИД: Эстония закрыла свои диппредставительства в Санкт-Петербурге и Пскове
- Пентагон: США не передают Украине разведданные о местонахождении военачальников РФ
- Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru