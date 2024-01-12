Пентагон: США не собираются направлять дополнительные силы на Ближний Восток

Соединенные Штаты пока не планируют перебрасывать дополнительные воинские подразделения в Ближневосточный регион. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала CNN.

Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену

По его словам, Пентагон представляет собой «очень гибкую организацию», которая способна нарастить число американских вооруженных сил в любой точке мира в том случае, если возникнет такая необходимость.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что Иран не будет вступаться за хуситов, хотя формально и осуждает военную операцию США и Великобритании в Йемене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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