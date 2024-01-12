Пентагон: США не собираются направлять дополнительные силы на Ближний Восток
Соединенные Штаты пока не планируют перебрасывать дополнительные воинские подразделения в Ближневосточный регион. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала CNN.
По его словам, Пентагон представляет собой «очень гибкую организацию», которая способна нарастить число американских вооруженных сил в любой точке мира в том случае, если возникнет такая необходимость.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что Иран не будет вступаться за хуситов, хотя формально и осуждает военную операцию США и Великобритании в Йемене, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru