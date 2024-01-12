Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. По его словам, проведенная атака не легитимна с точки зрения международного права. Вместе с тем Песков подчеркнул, что Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от ударов по международным торговым судам, называя такую тактику неверной.
Ранее сегодня с аналогичной позицией выступила представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, эта атака представляет собой «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом».
В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли 60 ударов по объектам йеменских хуситов. Целью стали радары, системы ПВО, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Это произошло после требования Совбеза ООН к хуситам прекратить нападения на суда в Красном море.
Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем, что создало угрозу международному судоходству.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что за хуситов не вступится даже Иран.
«Конечно, Иран осудил удары США и Великобритании, но на этом все закончилось. Я думаю, что никаких действий больше не будет. Это очень сложная ситуация, так как хуситы начали наносить удары по торговым судам, они нападали не на военную технику. Следовало ожидать какого-то ответа на эту историю, это ведь международное судоходство. Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет», - сказал он.
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