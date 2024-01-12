Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли 60 ударов по объектам йеменских хуситов. Целью стали радары, системы ПВО, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Это произошло после требования Совбеза ООН к хуситам прекратить нападения на суда в Красном море.

Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем, что создало угрозу международному судоходству.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что за хуситов не вступится даже Иран.

«Конечно, Иран осудил удары США и Великобритании, но на этом все закончилось. Я думаю, что никаких действий больше не будет. Это очень сложная ситуация, так как хуситы начали наносить удары по торговым судам, они нападали не на военную технику. Следовало ожидать какого-то ответа на эту историю, это ведь международное судоходство. Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет», - сказал он.



