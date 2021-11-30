Пентагон: США намерены усилить военное сдерживание РФ в Европе

По мнению Пентагона, это усиление позволит силам НАТО работать более эффективно.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что американские военные начали активно модернизировать тактическое ядерное оружие и базы его хранения в странах Европы. Глава Минобороны подчеркнул, что привлечение к маневрам по отработке применения ТЯО летчиков из стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

