Пентагон: США намерены усилить военное сдерживание РФ в Европе

США намерены усилить военное сдерживание РФ в Европе по итогам ревизии глобальной дислокации войск. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.

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По мнению Пентагона, это усиление позволит силам НАТО работать более эффективно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что американские военные начали активно модернизировать тактическое ядерное оружие и базы его хранения в странах Европы. Глава Минобороны подчеркнул, что привлечение к маневрам по отработке применения ТЯО летчиков из стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:НАТОСШАПентагон
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