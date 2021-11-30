Пентагон: США намерены усилить военное сдерживание РФ в Европе
США намерены усилить военное сдерживание РФ в Европе по итогам ревизии глобальной дислокации войск. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.
По мнению Пентагона, это усиление позволит силам НАТО работать более эффективно.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре заявил, что американские военные начали активно модернизировать тактическое ядерное оружие и базы его хранения в странах Европы. Глава Минобороны подчеркнул, что привлечение к маневрам по отработке применения ТЯО летчиков из стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.
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