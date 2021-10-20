Шойгу сообщил о модернизации тактического ядерного оружия США в Европе

Военные Соединённых Штатов Америки приступили к активной деятельности по модернизации тактического ядерного оружия (ТЯО) и баз его хранения в странах Европы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совместной коллегии оборонных ведомств РФ и Белоруссии.

Шойгу подчеркнул, что особую озабоченность вызывает привлечение лётчиков из государств – членов НАТО, не обладающих ядерным оружием, к манёврам по отработке вопросов применения ТЯО. По словам главы Минобороны, такая практика напрямую нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Сергей Шойгу также заявил, что военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны стран Запада заставили Россию и Белоруссию разработать новую Военную доктрину Союзного государств. Она должна быть утверждена в скором времени на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.

