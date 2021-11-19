Путин заявил о бомбардировщиках НАТО в 20 км от российской границы

«На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», — цитирует главу государства Газета.ру.

Путин подчеркнул, что учения стран Запада в Черном море выходят за грань, отмечает РЕН ТВ.

По словам главы государства, НАТО сломала все механизмы диалога и «на голом месте выдворила дипломатов». Путин отметил, что РФ будет реагировать в ответ на действия у своих рубежей.

