Путин заявил о бомбардировщиках НАТО в 20 км от российской границы
России не нужны конфликты на западных рубежах, однако страна будет реагировать на действия у своих государственных границ. Об этом заявил президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел РФ.
«На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», — цитирует главу государства Газета.ру.
Путин подчеркнул, что учения стран Запада в Черном море выходят за грань, отмечает РЕН ТВ.
По словам главы государства, НАТО сломала все механизмы диалога и «на голом месте выдворила дипломатов». Путин отметил, что РФ будет реагировать в ответ на действия у своих рубежей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Самое продолжительное за 500 лет лунное затмение ждет россиян
- Bloomberg сообщил, в каком случае будет уничтожен «Северный поток - 2»
- В Подмосковье приземлились самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана
- AstraZeneca планирует подать заявку на одобрение вакцины в РФ
- Эксперты не рекомендуют хранить личные данные в Telegram
- Вашингтон призвал Тбилиси допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу
- Эксперт предупредил о невостребованности иностранных вакцин от COVID-19 в случае их разрешения
- СМИ: Apple выпустит беспилотный автомобиль в 2025 году
- В РФПИ назвали запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах достаточным
- Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru