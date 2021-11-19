Путин заявил о бомбардировщиках НАТО в 20 км от российской границы

России не нужны конфликты на западных рубежах, однако страна будет реагировать на действия у своих государственных границ. Об этом заявил президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел РФ.

Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе

«На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», — цитирует главу государства Газета.ру.

Путин подчеркнул, что учения стран Запада в Черном море выходят за грань, отмечает РЕН ТВ.

По словам главы государства, НАТО сломала все механизмы диалога и «на голом месте выдворила дипломатов». Путин отметил, что РФ будет реагировать в ответ на действия у своих рубежей.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МИД РФНАТОВладимир Путин
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