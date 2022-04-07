Кирби: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

Американские власти на фоне недавних ракетных запусков Северной Кореи заявили о готовности к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джона Кирби.

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«На фоне недавних пусков мы подтверждаем готовность провести с Пхеньяном переговоры без предварительных условий и в духе доброй воли», — сообщил он.

В Пентагоне отмечают, что в КНДР все еще не отреагировали положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.

Ранее сестра лидер КНДР Ким Чен Ына сообщила, что страна использует ядерное оружие, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию.

Напомним, максимальной скорости — около 16 Махов во время взлета — достигла баллистическая ракета средней дальности, испытанная КНДР 30 января. Этот показатель примерно в 16 раз превышает скорость звука.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРСША
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