Пентагон: США доставили более 70 гаубиц на Украину

Соединенные Штаты отправили на Украину уже более 70 гаубиц в рамках последних поставок вооружения. Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС со ссылкой на источник.

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По данным агентства, США также поставили Украине практически все радиолокационные станции, входившие в пакеты военной помощи.

Сообщается, что с начала специальной военной операции Вашингтон передал Киеву более пять тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Отмечается, что США на текущий момент не отправляли на Украину вертолеты Ми-17 российского производства, которые изначально были предназначены для отправки в Афганистан.

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