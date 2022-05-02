Пентагон: США доставили более 70 гаубиц на Украину

По данным агентства, США также поставили Украине практически все радиолокационные станции, входившие в пакеты военной помощи.

Сообщается, что с начала специальной военной операции Вашингтон передал Киеву более пять тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Отмечается, что США на текущий момент не отправляли на Украину вертолеты Ми-17 российского производства, которые изначально были предназначены для отправки в Афганистан.

