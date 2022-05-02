Пентагон: США доставили более 70 гаубиц на Украину
Соединенные Штаты отправили на Украину уже более 70 гаубиц в рамках последних поставок вооружения. Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, США также поставили Украине практически все радиолокационные станции, входившие в пакеты военной помощи.
Сообщается, что с начала специальной военной операции Вашингтон передал Киеву более пять тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов «Javelin».
Отмечается, что США на текущий момент не отправляли на Украину вертолеты Ми-17 российского производства, которые изначально были предназначены для отправки в Афганистан.
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