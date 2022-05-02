США одобрили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября

Компания подвергается санкциям, она не может размещать новые долговые обязательства и выпускать акции.

Лицензия распространяется на любые структуры, доля Gazprom Germania GmbH в которых составляет от 50%.

Ранее стало известно, что Венгрия наложит вето на запрет на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Об этом сообщает портал Origo.hu со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйяша.

