Пентагон: союзники в Рамштайне обсудили поставки Киеву средств ПВО и бронетехники

Поставки на Украину бронетехники и средств ПВО обсуждались США и союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщил по окончании встречи глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы также активно работали над тем, как синхронизировать данные поставки и превратить их в средства, в полной мере рабочие», - отметил министр обороны США.