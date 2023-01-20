Пентагон: союзники в Рамштайне обсудили поставки Киеву средств ПВО и бронетехники
Поставки на Украину бронетехники и средств ПВО обсуждались США и союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщил по окончании встречи глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.
«Мы также активно работали над тем, как синхронизировать данные поставки и превратить их в средства, в полной мере рабочие», - отметил министр обороны США.
Он также рассказал, что Нидерланды согласились передать Украине американские системы противоракетной обороны Patriot и ракеты к ним, а также провести обучение украинских военнослужащих управлять этими комплексами.
Глава американского военного ведомства подчеркнул, что США и союзники предоставят Киеву те виды вооружений, которые должны помочь в настоящий момент.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые поставки оружия на Украину приведут к эскалации и увеличению жертв, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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