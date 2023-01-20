Пентагон: союзники в Рамштайне обсудили поставки Киеву средств ПВО и бронетехники

Поставки на Украину бронетехники и средств ПВО обсуждались США и союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщил по окончании встречи глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы также активно работали над тем, как синхронизировать данные поставки и превратить их в средства, в полной мере рабочие», - отметил министр обороны США.

В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS

Он также рассказал, что Нидерланды согласились передать Украине американские системы противоракетной обороны Patriot и ракеты к ним, а также провести обучение украинских военнослужащих управлять этими комплексами.

Глава американского военного ведомства подчеркнул, что США и союзники предоставят Киеву те виды вооружений, которые должны помочь в настоящий момент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые поставки оружия на Украину приведут к эскалации и увеличению жертв, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПВОУкраинаСШАПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры