Пентагон сообщил о выделении Украине боеприпасов к HIMARS и систем противодействия БПЛА

Отмечается, что такой пакет помощи предоставит Киеву новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критически важного оборудования, которое Украина «эффективно использует на поле боя». При этом в Пентагоне подчеркнули, что США предоставляют Украине высокоподвижные многоцелевые колесные транспортные средства, машины скорой помощи, медицинское оборудование и около 150 генераторов.

Ранее Reuters сообщил, что власти Соединенных Штатов готовят новый пакет помощи Киеву на 275 млн долларов, в который включат системы против беспилотников и ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

