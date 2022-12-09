Пентагон сообщил о выделении Украине боеприпасов к HIMARS и систем противодействия БПЛА

В Пентагоне сообщили о выделении Украине боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, снарядов калибром 155 мм и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам в рамках нового пакета помощи. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что такой пакет помощи предоставит Киеву новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критически важного оборудования, которое Украина «эффективно использует на поле боя». При этом в Пентагоне подчеркнули, что США предоставляют Украине высокоподвижные многоцелевые колесные транспортные средства, машины скорой помощи, медицинское оборудование и около 150 генераторов.

Ранее Reuters сообщил, что власти Соединенных Штатов готовят новый пакет помощи Киеву на 275 млн долларов, в который включат системы против беспилотников и ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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