ЕС не смог согласовать финпомощь Украине на 2023 год
Страны Евросоюза не смогли согласовать новый пакет финансовой помощи Украине в €18 млрд на 2023 год.
Об этом сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра. Он отметил, ЕС будет искать решения сложившейся ситуации и средства должны начать перечисляться Киеву уже в начале января, передает РИА Новости.
Как сообщило издание Politico, заблокировала возможность соглашения Венгрия.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год.
Предполагается, что новая макрофинансовая помощь будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет.
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