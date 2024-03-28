СК РФ: подтверждена связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной
Следователи получили доказательства связи атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов с украинскими националистами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве указали, что доказательства удалось получить благодаря работе с задержанными террористами, а также «исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях».
«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер атаки, тщательную подготовку террористов и финансовую поддержку со стороны организаторов», - заключили в СК РФ.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что нет ничего, что могло бы указать или доказать связь Киева с атакой на «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru