СК РФ: подтверждена связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной

В ведомстве указали, что доказательства удалось получить благодаря работе с задержанными террористами, а также «исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях».

«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер атаки, тщательную подготовку террористов и финансовую поддержку со стороны организаторов», - заключили в СК РФ.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что нет ничего, что могло бы указать или доказать связь Киева с атакой на «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

