Пентагон расписался в провале MIM-104 Patriot

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), действующая отдельно, не может отразить атаку, какая была совершена на месторождения и объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщает Пентагон мнение военного.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многослойная система оборонных возможностей снизит риск роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — отметил Данфорд во время совместного с министром обороны США Марком Эспером брифинга.