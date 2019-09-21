Пентагон расписался в провале MIM-104 Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), действующая отдельно, не может отразить атаку, какая была совершена на месторождения и объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщает Пентагон мнение военного.
«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многослойная система оборонных возможностей снизит риск роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — отметил Данфорд во время совместного с министром обороны США Марком Эспером брифинга.
Напомним, атака беспилотников на месторождения нефти в Саудовской Аравии произошла утром 14 сентября. Ответственность за атаку беспилотников взяли на себя йеменские хуситы. В США считают истинными виновниками произошедшего власти Ирана. Тегеран отрицает обвинения в свой адрес. Однако, президент США Дональд Трамп 20 сентября объявил о введении санкций в отношении Национального банка Ирана, сообщают Известия.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН пояснил, почему война Ирану и Саудовской Аравии не выгодна.
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