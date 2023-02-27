Госдеп сообщил о закулисных переговорах с Россией по ДСНВ
Вашингтон задействовал непубличные каналы для обсуждения Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости слова помощника главы Госдепа Мэллори Стюарт.
Администрация Белого дома намерена вести диалог по договору в закулисном режиме, отметила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, в Вашингтоне пока не знают, как Москва смотрит на будущее ДСНВ.
Стюарт заявила, что Соединенные Штаты продолжат соблюдать договор. Это касается и лимитов на количество вооружений, добавила она.
О приостановке участия России в Договоре СНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил президент Владимир Путин. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение.
США готовы незамедлительно начать переговоры с РФ по ДСНВ. Об этом в беседе с ТАСС заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пишет НСН.
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