Госдеп сообщил о закулисных переговорах с Россией по ДСНВ

Вашингтон задействовал непубличные каналы для обсуждения Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости слова помощника главы Госдепа Мэллори Стюарт.

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Администрация Белого дома намерена вести диалог по договору в закулисном режиме, отметила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, в Вашингтоне пока не знают, как Москва смотрит на будущее ДСНВ.

Стюарт заявила, что Соединенные Штаты продолжат соблюдать договор. Это касается и лимитов на количество вооружений, добавила она.

О приостановке участия России в Договоре СНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил президент Владимир Путин. Госдума и Совет Федерации единогласно поддержали решение.

США готовы незамедлительно начать переговоры с РФ по ДСНВ. Об этом в беседе с ТАСС заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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