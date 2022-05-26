Пентагон: привлекать военных для вывоза зерна из Украины не планируется

Ранее в ходе специального заседания Совета Безопасности ООН эксперт по продовольственной безопасности Сара Менкер заявила, что запасов пшеницы в мире хватит лишь на 10 недель.

Как отмечают эксперты, на углубление продовольственного кризиса влияют сокращение поставок продуктов из России и Украины, дефицит удобрений, проблемы с логистикой, изменения климата и проблемы с логистикой.