Трамп призвал забрать у талибов принадлежащее США снаряжение

Экс-президент США Дональд Трамп призвал забрать у талибов, пришедших к власти в Афганистане, принадлежащее США снаряжение. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Трампа, США оставили в стране снаряжение на сумму 85 млрд долларов. В случае отказа талибов вернуть снаряжение, Трамп предложил силой забрать его, войдя в Афганистан, или «разбомбить его к черту».

Экс-лидер США также назвал проведение вывода американских войск из Афганистана некомпетентным, а действия администрации Байдена глупыми.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСШАТрамп
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