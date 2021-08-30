Трамп призвал забрать у талибов принадлежащее США снаряжение
Экс-президент США Дональд Трамп призвал забрать у талибов, пришедших к власти в Афганистане, принадлежащее США снаряжение. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Трампа, США оставили в стране снаряжение на сумму 85 млрд долларов. В случае отказа талибов вернуть снаряжение, Трамп предложил силой забрать его, войдя в Афганистан, или «разбомбить его к черту».
Экс-лидер США также назвал проведение вывода американских войск из Афганистана некомпетентным, а действия администрации Байдена глупыми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru