Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

В американском Минобороны уточнили, что в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские и минометные снаряды различных калибров, ракеты для противотанковых комплексов, переносные комплексы Javelin, ручные противотанковые гранатометы AT-4, а также боевые дроны. Помимо этого, Киеву поставят патроны/, огнестрельное оружие и взрывчатку, а также оборудование для защиты от ядерных ударов.

Всего до конца срока действующего президента США Джо Байдена предполагается поставить на Украину оружие на сумму $7,1 млрд.

Ранее США уведомили ФРГ о решении санкционировать удары вглубь РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

