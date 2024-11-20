Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
В Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи США в размере $275 млн, сообщает «Интерфакс».
В американском Минобороны уточнили, что в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские и минометные снаряды различных калибров, ракеты для противотанковых комплексов, переносные комплексы Javelin, ручные противотанковые гранатометы AT-4, а также боевые дроны. Помимо этого, Киеву поставят патроны/, огнестрельное оружие и взрывчатку, а также оборудование для защиты от ядерных ударов.
Всего до конца срока действующего президента США Джо Байдена предполагается поставить на Украину оружие на сумму $7,1 млрд.
Ранее США уведомили ФРГ о решении санкционировать удары вглубь РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru