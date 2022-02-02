Пентагон объяснил решение о переброске войск в Европу
Пентагон объяснил решение о переброске войск в Европу отсутствием признаков снижения напряженности со стороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби, отсутствие действий России для деэскалации вызвало необходимость мер по упреждению.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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