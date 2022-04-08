Пентагон обвинил Россию в обстреле Краматорска
Президент США Джо Байден заявил, что удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точка-У" был нанесен российским военной службой. Об этом он сообщил в своем твиттере.
Также глава Соединенных Штатов расценил совершенную атаку на Краматорский вокзал, как «ужасное злодеяние», в результате которого погибли мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться и добраться до безопасного места.
В свою очередь МИД РФ заявил об очевидности доказательств вины Вооруженных сил Украины в обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске.
Согласно позиции МИД РФ, ВСУ использовали ракеты "Точка-У", обломки которых были найдены на месте трагедии.
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