Пентагон обвинил Россию в обстреле Краматорска

Президент США Джо Байден заявил, что удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точка-У" был нанесен российским военной службой. Об этом он сообщил в своем твиттере.

МИД РФ: Киев ответит за обстрел Краматорска

Также глава Соединенных Штатов расценил совершенную атаку на Краматорский вокзал, как «ужасное злодеяние», в результате которого погибли мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться и добраться до безопасного места.

В свою очередь МИД РФ заявил об очевидности доказательств вины Вооруженных сил Украины в обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске.

Согласно позиции МИД РФ, ВСУ использовали ракеты "Точка-У", обломки которых были найдены на месте трагедии.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КраматорскПрезидент США
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