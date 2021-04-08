Пентагон не прокомментировал сообщения об отправке кораблей в Черное море
Минобороны США не стали комментировать сообщения о предполагаемой отправке кораблей в Черное море. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.
По словам источника агентства, Пентагону "нечего сказать" насчет этой информации. Ранее в четверг американский телеканал CNN передавал, что США рассматривают возможность отправить в Черное море свои корабли из-за якобы военной активности РФ.
Чтобы получить доступ в море, Штаты должны уведомить Турцию, через акваторию которой пройдут корабли, о своих планах за 14 дней до начала отправки. Данных об этом решении нет.
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