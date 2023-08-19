Пентагон: Говорить о возможности Киева достичь целей невоенным путем рано

Обсуждать возможность достижения целей Украины дипломатическим, а не военным путем преждевременно, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

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Как отметил Милли, для Киева конфликт — «борьба за существование».

«Если конечная цель - это свободная, независимая суверенная Украина с целостной территорией, то это потребует еще значительных усилий», — заявил генерал.

Милли указал, что для достижения целей есть различные пути, в том числе военный и дипломатический, и «возможно, слишком рано говорить об этом». Генерал пояснил, что контрнаступление ВСУ еще не завершилось, и следует «посмотреть, чем все закончится».

Между тем бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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