Пенс выступил против отстранения Трампа от власти

Американский вице-президент Майкл Пенс отказался отстранять действующего главу государства Дональда Трампа от власти, как от него требовали многие демократы, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Белого Дома в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она призывала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти. По словам вице-президента, он не считает, что «такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции».

CNN обнародовал мнение Пенса насчет отстранения Трампа от власти

Ранее Трамп назвал призывы к своему импичменту продолжением «величайшей охоты на ведьм» во всей политической истории, что вызывает «ужасный гнев». Его реакцию приводят журналисты пула Белого дома.

Инаугурация демократа Джозефа Байдена, чью победу на выборах оспаривает Трамп, назначена на 20 января. Федеральное бюро расследований предупредило об опасности вооруженных протестов в Вашингтоне и других штатах в преддверии церемонии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Президент СШАДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры