Пенс выступил против отстранения Трампа от власти

Американский вице-президент Майкл Пенс отказался отстранять действующего главу государства Дональда Трампа от власти, как от него требовали многие демократы, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Белого Дома в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она призывала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти. По словам вице-президента, он не считает, что «такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции».