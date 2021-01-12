Трамп назвал «охотой на ведьм» призывы к его импичменту

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал призывы к своему импичменту продолжением «величайшей охоты на ведьм» во всей политической истории, что вызывает «ужасный гнев». Его реакцию приводят журналисты пула Белого дома.

При этом уходящий президент подчеркнул, что не хочет насилия. Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США завтра намерены запустить процедуре отстранения Трампа от власти. Вопрос будет поставлен на голосование, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой Конституции и не объявит главу Белого дома недееспособным.

Ранее группа законодателей-демократов внесла в нижнюю палату резолюцию об импичменте Трампу на основе обвинения в «подстрекательстве к мятежу». Запуск процедуры импичмента позволил бы Сенату заняться рассмотрением вопроса о возможном суде над президентом. Обвинение также даёт возможность помешать Дональду Трампу в его возможной попытке вновь занять должность в 2024 году.