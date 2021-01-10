CNN обнародовал мнение Пенса насчет отстранения Трампа от власти
Вице-президент США Майк Пенс допускает возможность использовать 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении вице-президента.
Пенс не исключает, что уходящий президент США «станет еще менее предсказуемым», и тогда уже вице-президенту придется взять обязанности главы Белого дома на себя.
При этом сторонники самого Пенса рассчитывают, что использовать 25-ю поправку из-за недееспособности Трампа не придется, так как «наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны».
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25 поправку к конституции США и провести голосование по отстранению Трампа от обязанностей президента.
Импичмент президенту США лишает Трампа права на повторное избрание, а также работу на госдолжностях и обжалование такого решения.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что Трамп вряд ли сможет создать в США новую, третью партию, - для этого в стране нет условий.
«Система выборов в Соединенных Штатах носит мажоритарный характер, который фактически перекрывает доступ любой третьей партии. При мажоритарном характере может победить один кандидат, у которого 50 +1 голос. То есть, один или другой, третьему кандидату там делать нечего. При нынешней системе третья партия не имеет перспектив. Они могу быть, только если распадается Республиканская партия и вместо нее возникает какая-то другая и в ней будет заправлять Трамп (Дональд, действующий президент США – прим. НСН)», - уточнил американист.
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