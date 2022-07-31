Пелоси заявила о поездке в Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси подтвердила планы посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию в ходе своего политического азиатского турне, сообщает РИА Новости.

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Американский политик ничего не сказала о намерении побывать в Тайване, отмечает Газета.ru.

Ранее сообщалось о прибытии воздушного борта США с Пелоси на борту в аэропорт Гонолулу на Гавайях.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на источники, логистическая подготовка к остановке спикера палаты представителей США на Тайване ведется на случай, если решение отправиться туда будет принято окончательно.

МИД Китая потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань. В Минобороны КНР пригрозили в случае поездки Пелоси задействовать армию, которая «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства», отмечает RT.

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