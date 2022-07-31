СМИ: отсутствует окончательное решение Пелоси по посещению Тайваня

При этом вопрос о её возможной остановке на Тайване всё еще не решен. Поездка Пелоси и нескольких конгрессменов включает запланированные остановки в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии.

По данным издания, логистическая подготовка к остановке на Тайване ведется на случай, если решение отправиться туда будет принято окончательно.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, азиатское турне спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси можно назвать «военно-политическим авантюризмом».

