СМИ: отсутствует окончательное решение Пелоси по посещению Тайваня
Спикер палаты представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси планирует посетить основных союзников в Азии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
При этом вопрос о её возможной остановке на Тайване всё еще не решен. Поездка Пелоси и нескольких конгрессменов включает запланированные остановки в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии.
По данным издания, логистическая подготовка к остановке на Тайване ведется на случай, если решение отправиться туда будет принято окончательно.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, азиатское турне спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси можно назвать «военно-политическим авантюризмом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+12 248 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 209 / сут.
- Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 31 июля
- СМИ: отсутствует окончательное решение Пелоси по посещению Тайваня
- Аналитик заявил о снижении роли доллара и евро
- Эксперт рассказал, когда станет известно о сезонности коронавируса
- Бананы названы одним из самых вредных продуктов для почек
- Саакашвили потерял интерес к политике
- OBI продала бизнес в России за 1 евро
- Захарова прокомментировала очередную самоизоляцию Байдена
- IKEA возобновила онлайн-распродажу
- Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru