Байден пообещал расследовать кибератаки против США
Избранный президент США Джозеф Байден пообещал "не оставлять без ответа" серию кибератак против ключевых ведомств США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.
Избранный лидер страны предложил сначала оценить масштаб нанесенного ущерба, и лишь потом подготовить ответные меры. По мнению Байдена, в том, что виновники до сих пор не найдены, виноват и действующий президент США Дональд Трамп, который не сумел определить источник угрозы.
Байден напомнил, что говорил о необходимости разработать принципы кибербезопасности еще во время работы вице-президентом в администрации Барака Обамы. По словам избранного президента, США необходимо работать в этой сфере "вместе с друзьями и союзниками".
Агентство передает, что, по данным американских СМИ, хакеры сумели взломать системы Минфина, МВБ, Минторга США, а также внутренние сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Газета Washington Post возложила ответственность за кибератаки на группу APT29 или Cozy Bear, которая, по данным издания, работает на российскую разведку.
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