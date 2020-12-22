Байден пообещал расследовать кибератаки против США

Избранный лидер страны предложил сначала оценить масштаб нанесенного ущерба, и лишь потом подготовить ответные меры. По мнению Байдена, в том, что виновники до сих пор не найдены, виноват и действующий президент США Дональд Трамп, который не сумел определить источник угрозы.

Байден напомнил, что говорил о необходимости разработать принципы кибербезопасности еще во время работы вице-президентом в администрации Барака Обамы. По словам избранного президента, США необходимо работать в этой сфере "вместе с друзьями и союзниками".

Агентство передает, что, по данным американских СМИ, хакеры сумели взломать системы Минфина, МВБ, Минторга США, а также внутренние сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Газета Washington Post возложила ответственность за кибератаки на группу APT29 или Cozy Bear, которая, по данным издания, работает на российскую разведку.

