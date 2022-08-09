Пелоси призвала не допустить изоляции Тайваня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью телеканалу NBC заявила, что Вашингтон по-прежнему придерживается принципа «одного Китая».

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По её словам, визит на остров «абсолютно» того стоил, целью её поездки вовсе не была смена политики США в отношении КНР.

Пелоси добавила, что власти Китая не могут решать, кому посещать Тайвань.

«Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань», - добавила спикер.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что США ожидают серьёзные последствия из-за поездки Нэнси Пелоси на Тайвань.

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