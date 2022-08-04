Китайская армия начала масштабные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня, сообщает китайская государственная газета Global Times.

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По данным издания, на учениях китайские военные впервые применят дальнобойную артиллерию и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17, которые впервые пролетят над островом.

Военный эксперт Сун Чжунпин не исключил, что учения могут быть репетицией реальных боевых действий, отмечает газета.

Центральное телевидение КНР подчёркивает, что маневры китайской армии являются ответом на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, они продлятся до полудня 7 августа, сообщает «Свободная пресса».

Ранее в Минобороны КНР заявили, что китайская армия намерена «решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность», сообщает RT.

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ТЕГИ:Военные УченияАрмияТайваньКитай
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