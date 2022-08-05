В МИД Китая пригрозили США «серьезными последствиями» из-за поездки Пелоси на Тайвань

США ожидают серьезные последствия из-за поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Администрация США тайно готовилась к визиту Пелоси на Тайвань

«Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — цитирует РИА Новости главу МИД.

По словам Ван И, «торопливый визит» Пелоси нарушил принцип «одного Китая» и двусторонние договоренности Пекина и Вашингтона. Министр указал, что действия американского политика — это посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР, пишет RT. Как отметил глава китайского МИД, попытки Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.

«Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая», — подчеркнул Ван И.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, напоминает «Свободная пресса». Политик посетила остров в рамках своего азиатского турне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСШАКитай
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