В МИД Китая пригрозили США «серьезными последствиями» из-за поездки Пелоси на Тайвань
США ожидают серьезные последствия из-за поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — цитирует РИА Новости главу МИД.
По словам Ван И, «торопливый визит» Пелоси нарушил принцип «одного Китая» и двусторонние договоренности Пекина и Вашингтона. Министр указал, что действия американского политика — это посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР, пишет RT. Как отметил глава китайского МИД, попытки Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.
«Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая», — подчеркнул Ван И.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, напоминает «Свободная пресса». Политик посетила остров в рамках своего азиатского турне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- В МИД Китая пригрозили США «серьезными последствиями» из-за поездки Пелоси на Тайвань
- Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг городов с самыми перспективными невестами
- Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан
- Дело Шевчука отказались рассматривать в Петербурге
- В Карачаево-Черкессии задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
- СМИ сообщили о планах Минсельхоза отказаться от импорта семян из ЕС и США
- СМИ: 97% российского микробизнеса не будет переходить на новый налоговый режим
- Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
- Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией
- Истоки Темзы впервые в истории пересохли из-за аномальной жары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru