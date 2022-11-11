СМИ: Дональд Трамп официально объявит о вступлении в президентскую гонку

Экс-президент США Дональд Трамп 15 ноября официально объявит о намерении баллотироваться на пост главы Белого дома, сообщает «The Daily Beast» со ссылкой на источник в окружении Трампа.

«Он собирается выступить с особым объявлением во вторник», - заявил источник издания.

СМИ: Трамп захотел баллотироваться на пост президента США

Как отмечается, Трамп объявит о намерении баллотироваться, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой победу республиканцев на промежуточных выборах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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