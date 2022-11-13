СМИ: демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде
Демократическая партия Соединенных Штатов получает 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, сообщает CNN.
При 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% или около 5 тысяч голосов.
Демократам нужна половина (50 мест) в Сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.
Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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