СМИ: демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде

Демократическая партия Соединенных Штатов получает 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, сообщает CNN.

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При 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% или около 5 тысяч голосов.

Демократам нужна половина (50 мест) в Сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАКонгресс США
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