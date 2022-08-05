Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений
После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин приступил к введению ответных мер, о которых руководство КНР предупреждало Вашингтон, сообщает РИА Новости.
К ним, в частности, относится отмена ранее запланированной встречи представителей военных ведомств США и КНР, Пекин также приостановил своё участие в совместных программах с Соединенными Штатами по изменению климата, борьбе с распространением наркотиков и борьбе с незаконной миграцией.
Ранее стало известно, что Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита политика на Тайвань.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- Врач назвал заболевания, которые обостряются в жару
- В Запорожской и Херсонской областях созданы отделы СКР
- СМИ: в Турции назвали темы переговоров в Сочи Путина и Эрдогана
- В Белоруссии стикеры с президентом в Telegram признали экстремистскими
- Жительнице Сахалина, кинувшей ботинок в мэра, предоставили новое жилье
- Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений
- Россия объявила о высылке 14 болгарских дипломатов
- Песков: Грайнер может воспользоваться процедурой помилования
- Глава Минсельхоза допустил снижение плана по экспорту зерна
- В России впервые с апреля подтвердили 18 555 случаев COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru