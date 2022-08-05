Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений

К ним, в частности, относится отмена ранее запланированной встречи представителей военных ведомств США и КНР, Пекин также приостановил своё участие в совместных программах с Соединенными Штатами по изменению климата, борьбе с распространением наркотиков и борьбе с незаконной миграцией.

Ранее стало известно, что Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита политика на Тайвань.







