Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений

После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин приступил к введению ответных мер, о которых руководство КНР предупреждало Вашингтон, сообщает РИА Новости.

В МИД Китая пригрозили США «серьезными последствиями» из-за поездки Пелоси на Тайвань

К ним, в частности, относится отмена ранее запланированной встречи представителей военных ведомств США и КНР, Пекин также приостановил своё участие в совместных программах с Соединенными Штатами по изменению климата, борьбе с распространением наркотиков и борьбе с незаконной миграцией.

Ранее стало известно, что Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита политика на Тайвань.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитТайваньСШАКитай
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