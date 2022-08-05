Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита политика на Тайвань
Китай планирует ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита политика на Тайвань. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.
«Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», — цитирует документ РИА Новости.
Китайские власти отмечают, что спикер палаты представителей нанесла удар по принципу «одного Китая» и поставила под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. На основании действующего законодательства Пекин решил наложить санкции на Пелоси и ее семью, пишет RT.
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