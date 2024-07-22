Миллиардер Сакс: Байден превратил США в банановую республику с госпереворотами
Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил отказ президента США Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке с государственным переворотом, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Сакс выразил мнение, что Байден превратил страну в банановую республику. Он добавил, что в результате госпереворота Байдена свергли, «как и подобает банановой республике».
Миллиардер также обратил внимание на то, что в администрации президента царил «хаотичный беспорядок», так как к моменту объявления Байдена о выходе из президентской гонки у него не был готов текст его обращения к народу.
Ранее кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн заявила, что Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах из-за финансового вопроса, передает RT.
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