Антиконституционно, зато в тренде. Зачем судьям защита от СМИ

Совет судей – центральный орган судейского сообщества России - разработал новую концепцию информационной политики судебной системы. Как пишут «Ведомости», в документе декларируется необходимость защиты судей от «тенденциозных публикаций». Судьи считают, что необходим нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, нужно внедрить «эффективный механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ» и «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ», также ввести ответственность для СМИ и журналистов за «давление на суд и лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».

Подготовленная советом судей концепция противоречит Конституции России, а принятие изложенных в ней предложений чревато валом судебных исков против России. Об этом в эфире НСН заявил федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин.

«Свобода прессы – это конституционный принцип. Предложения, которые исходят от совета судей – это предложения людей, в себе неуверенных и давно не читавших Конституцию. Подобного рода узаконения вызовут негативную реакцию в Европейском суде по правам человека. Журналисты, которые подвергнутся таким взысканиям, обязательно выиграют дела против Российской Федерации. Совет судей, по сути, подставляет Россию под санкции. ЕСПЧ принимал аналогичные решения против Австрии. Он указывал, что даже если критика в средствах массовой информации обидна и преувеличена, это не является поводом для привлечения СМИ и журналистов к какой-либо форме ответственности. Именно судьи должны стоять на страже свободы прессы», - подчеркнул Пашин.