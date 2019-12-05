Антиконституционно, зато в тренде. Зачем судьям защита от СМИ
Правозащитники, юристы и представители медиа прокомментировали НСН предложение совета судей ввести санкции для СМИ.
Совет судей – центральный орган судейского сообщества России - разработал новую концепцию информационной политики судебной системы. Как пишут «Ведомости», в документе декларируется необходимость защиты судей от «тенденциозных публикаций». Судьи считают, что необходим нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, нужно внедрить «эффективный механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ» и «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ», также ввести ответственность для СМИ и журналистов за «давление на суд и лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».
Подготовленная советом судей концепция противоречит Конституции России, а принятие изложенных в ней предложений чревато валом судебных исков против России. Об этом в эфире НСН заявил федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин.
«Свобода прессы – это конституционный принцип. Предложения, которые исходят от совета судей – это предложения людей, в себе неуверенных и давно не читавших Конституцию. Подобного рода узаконения вызовут негативную реакцию в Европейском суде по правам человека. Журналисты, которые подвергнутся таким взысканиям, обязательно выиграют дела против Российской Федерации. Совет судей, по сути, подставляет Россию под санкции. ЕСПЧ принимал аналогичные решения против Австрии. Он указывал, что даже если критика в средствах массовой информации обидна и преувеличена, это не является поводом для привлечения СМИ и журналистов к какой-либо форме ответственности. Именно судьи должны стоять на страже свободы прессы», - подчеркнул Пашин.
По его мнению, предложение ограничительных мер отражает недоверие к судейскому сообществу со стороны граждан России. «Есть совокупность взглядов народа, отношение в обществе к правоохранительным органам и к судьям. К сожалению, доверие к судьям, как планировало правительство в программе реформы судебной системы, отнюдь не возросло.
Попытки добиться доверия карательными средствами обречены на провал
», - заметил бывший судья.
Судейское сообщество хочет лишить общество права обсуждать деятельность судов, считает член комиссии по свободе информации и правам журналистов президентского Совета по правам человека Александр Верховский.
«Давление на суд – это слишком широко понимаемая у нас концепция. Давлением на суд и на судей называют просто любые высказывания по сути процесса. Но суд – открытый. Было бы странно, если бы люди не обсуждали, что там происходит. Любое обсуждение включает какие-то оценки, возможно, резкие. Эта концепция предполагает, что должны быть прописаны дополнительные ограничения. Ограничения есть и сейчас, их, в общем-то, достаточно. Если дело дойдет до законопроекта, который будет включать изменения в закон о СМИ, в Административный кодекс, это может свести на нет возможность освещения в СМИ любых судебных процессов, в том числе резонансных, представляющих общественный интерес», - указал правозащитник.
Он полагает, что инициатива судей продолжает охранительную политику российской власти. «Власть в целом принимает все больше мер, чтобы ее никто нечаянно не обидел. Судьи – тоже представители власти, они просто встраиваются в общий тренд», - добавил Верховский.
Такого же мнения придерживается бывший активист арт-группы «Война», издатель правозащитного интернет-издания «Медиазона» Петр Верзилов.
«Очевидно, что эта концепция встраивается в череду других законов, которые пытаются запретить гражданам высказывать, обсуждать, шутить, критиковать в любой форме, даже достаточно резкой или художественной. Такой же мы видели закон об оскорблении представителей власти, который сейчас активно используется в регионах, чтобы не дать людям открыто шутить по поводу местных руководителей, президента и остальных. Судейское сообщество видит этот процесс и хочет искусственно и себя от критики оградить.
Сейчас выносится огромное количество совершенно неправосудных, безумных судебных приговоров, люди выражают свое законное и справедливое возмущение, а судейскому сообществу это, конечно же, не нравится.
Они хотят и дальше выносить приговоры, которые им спускаются сверху, какими бы безумными они ни были, и при этом чтобы их в интернете за это несильно третировали», - сказал собеседник НСН.
Он не верит, что предлагаемые судьями меры будут эффективны. «Не думаю, что это будет работать, как не работает и закон об оскорблении представителей власти. Люди продолжают критиковать и смеяться, это нельзя ограничить. Для СМИ тоже эти ограничения не будут функционировать. Все эти законы пишутся и не работают. Сейчас существует устоявшийся порядок взаимодействия СМИ и судов, который ничем не регламентируется. Ограничения есть практические, на местах, они касаются в основном допуска корреспондентов на заседания. Часто судьи абсолютно без причины не пускают представителей СМИ, корреспондентов «Медиазоны», которые активно посещают суды. Обычно это обосновывается тем, что зал заседаний переполнен», - пояснил Верзилов.
Ранее эксперты НСН раскритиковали предложение Верховного суда России освободить судей от объяснения мотивов при вынесении вердиктов.
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