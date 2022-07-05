Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки Киеву оружия с Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам нацбезопасности в Хабаровске.
По его словам, России пришлось начать спецоперацию, так как от Украины исходила угроза безопасности не только России, но и всего мира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в скором времени настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит принять все условия России, напоминает RT. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Москва обладает большими ресурсами для проведения спецоперации в течение «значительного времени», отмечает Газета.ru.
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