Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

По его словам, России пришлось начать спецоперацию, так как от Украины исходила угроза безопасности не только России, но и всего мира.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в скором времени настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит принять все условия России, напоминает RT. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Москва обладает большими ресурсами для проведения спецоперации в течение «значительного времени», отмечает Газета.ru.

