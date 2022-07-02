Минобороны РФ: ВСУ понесли значительные потери в ходе спецоперации

Более 50% личного состава потеряли три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в течение суток в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка. Об этом сообщает военное ведомство.

Кроме того, до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники уничтожили российские Воздушно-космические силы. Высокоточным оружием был нанесен удар по пункту размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Артемовск.

Также сообщается, что российские летчики разбомбили базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории тракторного завода в Харькове. В результате авиаудара до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники ликвидированы.

