Минобороны РФ: ВСУ понесли значительные потери в ходе спецоперации
Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе специальной военной операции, заявляет Министерство обороны России.
Более 50% личного состава потеряли три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в течение суток в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка. Об этом сообщает военное ведомство.
Кроме того, до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники уничтожили российские Воздушно-космические силы. Высокоточным оружием был нанесен удар по пункту размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Артемовск.
Также сообщается, что российские летчики разбомбили базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории тракторного завода в Харькове. В результате авиаудара до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники ликвидированы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- Минобороны РФ: ВСУ понесли значительные потери в ходе спецоперации
- Разломанный рынок. Антироссийские санкции на нефть приведут к «пирровой победе» Запада
- Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 на Украине
- В Хакасии обнаружили пропавший частный вертолет Robinson
- Умер советский тренер по фигурному катанию Леонович
- В России госпитализировали 1 112 человека с коронавирусом за сутки
- Стали известны подробности спасения единственного выжившего пассажира самолета Ан-2
- Рогозин: Спутники «Роскосмоса» круглосуточно сканируют территорию Украины
- В узбекском Нукусе задержали организаторов беспорядков
- Глава Генштаба ВС РФ проверил российские подразделения в зоне спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru